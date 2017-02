Het aangrijpende verhaal over tienermeisje Amanda Todd, bekijk de documentaire

TILBURG - De arrestatie van Aydin C. uit Tilburg sloeg in Canada in als een bom. De Brabander zou de aanstichter zijn van alle problemen die het Canadese meisje Amanda Todd voor haar kiezen kreeg en haar uiteindelijk tot zelfmoord dreven. Sindsdien laat het verhaal van Amanda Canada niet meer los. Waarom de arrestatie van de Tilburger zo'n groot nieuws werd, en nog altijd is, aan de andere kant van de wereld, is te zien in de documentaire van Omroep Brabant 'De Zaak Amanda Todd'.

Omroep Brabant-verslaggeefster Tessel Linders reisde vorig jaar af naar de woonplaats van Amanda in British Columbia in Canada en sprak daar met Amanda's moeder, haar beste vriendin, journalisten en politici over de impact van Amanda's verhaal op de Canadese samenleving.



Dinsdag om zes uur is er een live Facebook Q&A met de maker Tessel Linders. De documentaire is dinsdagavond om elf uur ook op televisie te zien.

Eén fout maakte haar leven tot een hel

Beroemd zijn was Amanda's droom. Op school was ze een buitenbeentje. Ze was verlegen, maar zingen kon ze. Haar zangtalent liet ze zien in video's op internet en de positieve reacties deden Amanda goed. Ze sloot vriendschappen op internet en sprak met allerlei mensen.



LEES OOK: Aydin C. pinde in Oisterwijk en Tilburg duizenden euro's van slachtoffers



Eén fout maakte haar leven uiteindelijk tot een hel. Ze liet haar borsten zien voor een webcam. Een screenshot werd naar al haar Facebookcontacten gestuurd en de pesterijen die volgden dreven haar uiteindelijk tot zelfmoord.



Vlak voordat Amanda zelfmoord pleegde, plaatste ze een video op YouTube waarin ze haar verhaal vertelde. Het was een schreeuw om hulp. Het aangrijpende verhaal van het Canadese tienermeisje ging de wereld over. De laatste video van Amanda is inmiddels miljoenen keren bekeken.

De andere kant van de wereld

Na bijna anderhalf jaar recherchewerk door de Canadese politie, werd er een verdachte aangehouden. Niet in Canada, maar aan de andere kant van de wereld. In Oisterwijk lichtte de politie Aydin C. van zijn bed in zijn gehuurde chalet op bungalowpark De Rosep. Omroep Brabant legde destijds het verband tussen de arrestatie van de Tilburger met de zaak Amanda Todd. Het nieuws bereikte Canada snel en beheerste de media.



Nabestaanden, journalisten en de politiek vertellen in de documentaire 'De Zaak Amanda Todd' openhartig over alle gebeurtenissen voor en na Amanda's overlijden. Het is het trieste verhaal van een tienermeisje dat een samenleving door elkaar schudde. Een verhaal dat Canada liet en laat nadenken over internetveiligheid en het gevaar van cyberpesten.