Eigenzinnige Jeroen Kant zingt live op onze Brabantse dag

EINDHOVEN - Jeroen Kant is een eigenzinnig Brabantse liedjesschrijver. Geen lieve liedjes of lovesongs. Hij zingt over spijt, de monotonie van het bestaan, gemiste kansen en de gulzigheid van de moderne mens naar steeds meer. Op de Brabantse Dag van onze vakantieweek was hij te gast in de radiostudio.

Jeroen's liedjes zijn verhalen die ergens over gaan en die je aan het denken zetten.



Authentiek en rauw

Live wordt Kant bijgestaan door zijn driekoppige begeleidingsband De Sheriffs. Met Judith Renkema op de (contra)bas, Mathijs Leeuwis op de (pedalsteel) gitaar en Mischa Porte op de drums. Authentiek en eigen, rauw en organisch.



Jeroen Kant is winnaar van de Nekka-prijs 2015/2016, winnaar publieksprijs van ‘De Grote Prijs Van Nederland’ 2011. Hij deed in 2013 mee aan ‘De Beste Singer Songwriter Van Nederland, speelde theater- en clubtours en festivals als Zwarte Cross en Into The Great Wide Open.



Engelengeduld

In onze studio bracht Jeroen zijn nieuwe single live: Engelengeduld.