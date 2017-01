Doorrijden na een ongeluk: het gebeurt (te) vaak in Brabant [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Wederom is donderdag een automobilist doorgereden na het veroorzaken van een ongeluk, dit keer op de A16 bij Breda. Het is al de zoveelste keer dit jaar dat iemand in onze provincie doorreed na het veroorzaken van een ongeval. Volgens het Waarborgfonds – waar je terecht kunt als je schade hebt na een ongeluk – komt doorrijden erg vaak voor. In het hele land is dat zelfs drie keer per dag.

Doorrijden na een ongeluk wordt doorgaans zwaar bestraft. Daders riskeren een gevangenisstraf, een boete van 7800 euro en een rijontzegging van maar liefst vijf jaar. Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is zeker niet iedere doorrijder een harteloos monster. “Veel mensen reageren in een impuls, die voortkomt uit onze drang om te overleven.”



1 januari

De 22-jarige Anouk Schuurmans uit Geffen werd op nieuwjaarsdag toen ze op de fiets zat aangereden, de bestuurder ging er vandoor. Anouk overleed later, de doorrijder zit inmiddels vast.



30 december

Een automobilist die een hond aanreed op de A270 reed na het ongeval door.



Een automobilist rijdt in Vlijmen een fietser aan. De fietser raakte gewond aan zijn hoofd en is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



17 december

Een 48-jarige inwoonster van Stampersgast ramde in beschonken toestand een aantal auto's in Oud Gastel.



8 december

Donderdag werd een 73-jarige vrouw in Ulvenhout doodgereden. De automobilst ging er vandoor.



20 november

En ook op 20 november rijdt iemand door na het aanrijden van een fietser. Omstanders zagen de automobilist omkijken, maar toch doorrijden.



9 november

Op de Hasseltrotonde in Tilburg rijdt iemand een wegwerker aan en laat hem gewond achter. Het slachtoffer raakte licht gewond en deed aangifte.



27 oktober

Bert (62) en Henriëtte van der Veeken (59) worden aangereden op de Bredaseweg in Tilburg. De automobilist ging er na het ongeluk vandoor. Hij meldde zich pas veel later bij de politie. Ook zijn broer werd aangehouden.



Een bus rijdt in op een groep wielrenners. Getuigen lieten weten dat de bus waarschijnlijk met opzet op de wielrenners inreed.In de Leuvenaarstraat in Breda rijdt een automobilist een voetganger aan en rijdt door. De man raakte zwaargewond.In Valkenswaard rijdt iemand door na het aanrijden van een fietser . De fietster raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.Ook in juni wordt een kind aangereden . In de Diepenbrockstraat in Schijndel schept een 89-jarige automobiliste een meisje van anderhalf. Het kindje bracht het er gelukkig goed vanaf.Op 1 mei wordt weer een kind aangereden . Getuigen zien de automobilist uitstappen en hij zegt dat hij niet te hard heeft gereden. Daarna stapt hij in en rijdt hij door.Op 27 april rijdt Elias A. de 3 jaar oude Nassim dood . A. krijgt in november 1,5 jaar cel opgelegd.Een dronken automobilist raakt betrokken bij een botsing op de Hoogerheide in Waalwijk. In de andere auto zit een 58-jarige vrouw die door de brandweer uit de auto moet worden bevrijd.Een automobilist veroorzaakt een ongeluk op een rotonde in Breda. Bij het ongeluk raakte een 65-jarige vrouw gewond.