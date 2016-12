Omroep Brabant-app is vernieuwd: update of download nu

EINDHOVEN - De Omroep Brabant-nieuwsapp is vernieuwd en per direct beschikbaar. Je kunt de app nu updaten. Heb je de Omroep Brabant-nieuwsapp nog niet? Download deze dan en blijf op de hoogte van het nieuws bij jou in de buurt.

Voor deze update hebben we geluisterd naar de reacties van alle gebruikers. Zo zul je geen 'grijze vlakken' meer tegenkomen in het nieuwsoverzicht en zijn de titels van artikelen beter te lezen.



De indeling van artikelen is ook onder handen genomen. De video's staan bovenaan het artikel als eerste in het media-overzicht. Ook zie je hoeveel foto's, video's en audio bij het artikel beschikbaar zijn.



Android

Updaten van de Android-app voor zowel de smartphone en tablet kan via de Google Play Store. De update is beschikbaar voor toestellen en tablets met Android-versie 4.4 of nieuwer.



iPhone / iPad

Updaten of installeren van de app voor de iPhone en iPad kan via de Apple Store.



Notificaties

Heb je app-versie 6.0? Dan zul je geen notificaties ontvangen. Zodra je update naar versie 7.0 ontvang je na aanmelding weer notificaties.



Zoals gezegd luisteren we naar wat jij van de apps vindt om ze te verbeteren. Heb je opmerkingen, suggesties of kom je een fout tegen? Laat het ons weten via de contactfunctie of info@omroepbrabant.nl.