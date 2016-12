Merwedebrug weer dicht voor vrachtwagens, bouten worden vastgedraaid

WERKENDAM - De Merwedebrug is donderdagnacht weer dicht voor vrachtverkeer. Tijdens deze nachtafsluiting worden bouten aangedraaid. Tijdens dat aandraaien mag de brug niet zwaar belast worden en dus mogen er geen vrachtwagens overheen.

Vanaf tien uur donderdagavond tot zes uur vrijdagochtend mogen er geen vrachtauto's en bussen zwaarder dan 3,5 ton over de brug in de A27. De brug is misschien ook vrijdagnacht dicht voor vrachtwagens, maar dat hangt af van hoe snel de werkzaamheden gaan.



Wat gebeurt er precies?

Nadat er haarscheurtjes ontdekt waren in de Merwedebrug, zijn de belangrijkste 24 verbindingen van de brug verstevigd met stalen platen. Dat was anderhalve week geleden klaar, waarna de brug weer open kon voor alle verkeer. Nu worden er nóg 24 verbindingen verstevigd met stalen platen. En daarvoor moet de brug dus weer even dicht voor vrachtverkeer.



Vrachtwagens die van Breda naar Utrecht willen (of andersom) kunnen omrijden via de A16 en A15 of via de A59 en A2.



Alle details over de afsluitingen staan op de site van Rijkswaterstaat.