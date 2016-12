Vocht, schimmel en niet warm te krijgen: 700 klachten over huurhuizen

EINDHOVEN - Rotte kozijnen,tplekken in je slaapkamer en overal schimmel. Nog altijd zijn er veel mensen die leven in een slecht onderhouden huurhuis. Ook in de sociale sector waar corporaties de dienst uitmaken, is dit een serieus probleem. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Brabant in samenwerking met de NOS.

Wie bij een horrorhuis alleen denkt aan een huisjesmelker heeft het mis. Ook wooncorporaties laten hun mensen zo nu en dan letterlijk in de kou staan. Bijna elke organisatie heeft statistisch gezien wel een huurder die leeft in slechte woonomstandigheden. Omroep Brabant ontving 700 meldingen, verdeeld over bijna 120 verhuurders. Verreweg de meeste berichten kwamen van mensen uit de sociale huursector.



Magere voldoende

Zestig procent van de mensen die reageerden zegt problemen te hebben met zowel vocht als schimmel. De helft stelt zijn huis niet warm te krijgen. Uit de inventarisatie blijkt verder dat wij Brabanders op Noord-Hollanders na het meest ontevreden zijn over de staat van onze huurwoning. Die beoordelen we met gemiddeld een 5,7.



Van de respondenten noemt ongeveer een derde zijn woning slecht. Vooral mensen met een oud huis klagen over achterstallig onderhoud. Dat neemt echter niet weg dat een verhuurder alsnog zijn zorgplicht dient na te komen.



"Nog nooit 100 procent fit geweest"

Liony Jansen en haar vriend Frank van Wees klopten de laatste jaren verschillende keren aan bij wooncorporatie Wooninc. Tevergeefs. Volgens Frank zit de schimmel nu zelfs in hun kledingkast en holt zijn gezondheid achteruit. Hij heeft regelmatig hoofdpijn, is verkouden en moet zich vaak ziekmelden bij zijn werkgever.



In januari wordt Frank geopereerd aan een chronische ontsteking in zijn neus. “De KNO-arts geeft aan dat het komt doordat we continue schimmel inademen”, zegt hij. “Ik ben zolang ik hier woon nog nooit 100 procent fit geweest. Daar word je ongelukkig van. Ik ben niet depressief, maar je krijgt er wel klachten van.”





Frank en Liony zijn zeker niet de enigen. Volgens De Woonbond zit gemiddeld 1 op 10 huurders in hetzelfde schuitje. Meerdere respondenten laten Omroep Brabant weten dat ze gezondheidsproblemen ervaren door de vocht en schimmel in hun huis.Renske Nijdam, milieugezondheidskundige bij de GGD, begrijpt dat wel: “Veel van deze mensen hebben luchtwegklachten, wat weer lijdt tot verkoudheid." Soms grijpt haar organisatie ook zelf in: "Laatst kwamen we een jongen tegen die verschillende keren was behandeld aan een longontsteking. De relatie met schimmel bleek in dit geval duidelijk aanwezig. Uiteindelijk is het ons gelukt om deze knul niet meer thuis te laten slapen."De Woonbond wil huurders van horrorhuizen vooral wijzen op hun rechten. Zo kun je de gemeente laten checken of je woning voldoet aan het bouwbesluit. Als dit niet zo is kan een gemeente de verhuurder dwingen om actie te ondernemen. Ook is het een optie om de huurcommissie in te schakelen. Die komt dan je huis bekijken en kan je helpen bij huurverlaging.