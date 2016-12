Tijn (6) haalt bakken met geld op voor Serious Request: teller op 980.000 euro!

BREDA - De nagellak-actie van de ongeneeslijk zieke Tijn uit Hapert heeft al negen ton opgeleverd voor 3FM Serious Request. Het zesjarige jongetje meldde zich woensdag met zijn actie 'Lak-aan' bij het Glazen Huis in Breda en inmiddels is heel Nederland aan het nagels lakken geslagen.

Bekijk hier de actuele stand van de nagellak-actie van Tijn.



Veel bekende Nederlanders lieten de afgelopen dagen hun nagels lakken voor de actie van Tijn. Ook politici als Geert Wilders (PVV), Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken), Jesse Klaver(GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Tunahan Kuzu (DENK), Lodewijk Asscher (PvdA) en Kees Verhoeven (D66) liepen met gelakte nagels in Den Haag.De zesjarige Tijn is ongeneeslijk ziek en wilde deze week wat positiefs doen. Die missie is alvast meer dan geslaagd. Tijn heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten.Donderdag kwam Tijn opnieuw naar het Glazen Huis, waar dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende zes dagen lang non-stop radio en tv maken zonder dat ze daarbij eten. Daar kreeg hij de ambtsketen omgehangen van burgemeester Paul Depla van Breda. Die heeft hem voor een dag benoemd tot baas van de stad.Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe was woensdagochtend een van de eersten die zijn nagels liet lakken door Tijn.Woensdagavond tijdens het nationale Sportgala draagt Dorian met trots de lak op zijn nagels. "Tijn is een oprechte kleine held. Met trots ga ik met mijn rode en roze nagels naar het Sportgala vanavond", schrijft Rijsselberghe op Instagram.Dj Hardwell uit Breda ging ook op de uitdaging van 3FM-jock Domien Verschuuren in en plaatste een foto met roze nagels op Facebook. Zelf daagde hij onder anderen Rico Verhoeven en dj Tiësto uit.En ook wereldberoemde dj Armin van Buuren pikte de actie van Tijn op. Zijn vader legde uit dat ze de nagellak-challenge op dezelfde manier willen uitvoeren als de befaamde ice-bucket-challenge.Iedereen die zijn nagels lakt voor het goede doel, nodigt vervolgens via sociale media drie anderen uit dat ook te doen. Armin van Buuren koos voor roze nagellak en daagde op zijn beurt Marco Borsato, John Ewbank en Nick & Simon uit. Die zijn de uitdaging vooralsnog niet aangegaan.Glazen Huis-dj Domien daagde Hardwell uit. Hij heeft inmiddels gehoor gegeven aan de oproep met een mooi rood lakje.En ook acteur Mike Weerts uit Overloon maakt zich sterk voor de actie van Tijn. "Ik ben ontzettend geraakt vanmorgen door een zeer bijzondere actie. Help deze jongen en zijn te gekke actie en maak het succesvol!", schrijft Weerts op Instragram. "Dit is wat Serious Request zo mooi maakt. Dat we worden meegenomen door mensen die in actie komen", reageert zendermanager Basyl de Groot van 3FM. "We hebben keihard zitten janken met z'n allen toen de vader van Tijn het verhaal van zijn zoon vertelde. Die jongen is er volgend jaar niet meer en komt nu hier om aandacht voor anderen tevragen. Zo bijzonder."Wat Tijn voor elkaar heeft gekregen is volgens De Groot heel bijzonder en gaat ook veel verder dan de 400.000 euro die nu al zijn opgehaald. "Hij heeft echt heel Nederland weten te verbinden met zijn actie. Hij heeft een snaar geraakt in alle lagen en in alle hoeken en gaten. Dat is niet in geld uit te drukken."3FM maakte donderdag het programma bekend van de slotavond van Serious Request komende zaterdag. Vanaf vier uur zijn er optredens van onder anderen Lucas Hamming, Douwe Bob, Jett Rebel en Rondé op het Chasséveld in Breda. De twee dj's verlaten het Glazen Huis rond de klok van negen uur, waarop het eindbedrag van de actie wordt bekendgemaakt. De opbrengst is dit jaar bedoeld voor kinderen die sterven aan longontsteking.