Guus Meeuwis koopt herenhuis van half miljoen

TILBURG - Guus Meeuwis heeft een herenhuis gekocht in Tilburg. De zanger betaalde volgens de website Bekendeburen.nl een half miljoen voor het zeven kamers tellende huis.

De geboren Mariahoutenaar heeft volgens de BN'ers-site altijd aangegeven zo dicht mogelijk bij zijn kinderen te willen blijven wonen. Dat lijkt nu te gebeuren. Het huis heeft een woonoppervlakte van 200 vierkante meter. Meeuwis zou nog wel het een en ander aan het huis moeten laten verbouwen.



Samenwonen?

Het is onduidelijk of de Tilburgse zanger het stulpje alleen of samen met zijn vriendin gaat betrekken. Sinds eind augustus is Guus Meeuwis samen met styliste en RTL Boulevardgast Manon Meijers.



Opvalllend detail: volgens Bekendeburen.nl blijkt uit de koopakte van 16 december dat Guus en zijn vrouw Valérie nog altijd niet officieel gescheiden zijn.