Sligro neemt kerstcadeaubedrijf Tintelingen over

VEGHEL - Groothandel Sligro uit Veghel neemt Tintelingen over. Tintelingen is een website waar werknemers naar eigen keuze kerstgeschenken kunnen bestellen. De medewerkers krijgen cheques die ze kunnen inwisselen voor een echt cadeau.

Het bedrijf realiseerde in 2015-2016 een omzet van acht miljoen euro. Er werden 250.000 ‘geefmomenten’ verzorgd. Voor deze feestdagen wordt een flinke groei verwacht.



Mogelijkheden vergroten

Sligro is een van de grootste kerstpakkettenleveranciers in Nederland. De groothandel doet dit vooral op traditionele wijze. Met de overname van Tintelingen wil Sligro haar mogelijkheden vergroten.



Tintelingen blijft zelfstandig opereren vanuit Den Bosch. De deal wordt naar verwachting in juni volgend jaar afgerond.