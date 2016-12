Turkse kranten in de ban van Tijns nagellak-actie

BREDA - Het zal je niet zijn ontgaan: de zesjarige Tijn Kolsteren uit Hapert verovert de harten van veel Nederlanders met zijn nagellak-actie. Maar ook in Turkije kennen ze deze kleine held nu. Verschillende Turkse media schrijven donderdagochtend over hoe de doodzieke Tijn zich toch graag wil inzetten voor anderen en deze week iets goeds wil doen.

'Met nog een jaar te leven, groeit de campagne van Nederlandse Tijn als een sneeuwbal', kopt de krant Habertürk. 'Terwijl Tijn wacht op zijn dood, helpt hij anderen', schrijft Gazete Vatan boven hun artikel over 'onze' Tijn. Hij heeft hersenstamkanker en nog minder dan een jaar te leven.



De kranten leggen uit wat Serious Request van radiozender 3FM is en wat Tijns actie inhoudt: nagels lakken van zoveel mogelijk mensen, iedereen bekend maken met zijn ziekte DIPG, maar ook geld ophalen voor Serious Request.Opvallend is wel dat de verschillende Turkse kranten schrijven dat Tijn actie inmiddels 40.000 euro heeft opgeleverd. We denken dat ze zich een nulletje vergissen. Inmiddels staat de teller namelijk al ver boven de 400.000 euro Bekijk hier de actuele stand van Tijns nagellak-actie.