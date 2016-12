KNGF Geleidehonden over ongeluk blinde in trein: 'We zijn er stil van'

ROOSENDAAL - KNGF Geleidehonden is 'enorm geschrokken' van het ongeluk met een blinde treinreiziger bij station Roosendaal. Die viel vrijdag uit de trein omdat de deuren aan de verkeerde kant open gingen. De man kwam op het spoor terecht. "Dat dit überhaubt kan gebeuren, daar zijn we stil van", reageert Monique Velten van KNGF Geleidehonden.

"De man wilde de trein uitstappen, drukte op het knopje en dacht dat hij gewoon naar buiten kon", vertelt Velten. "Dat is hem ook zo geleerd. Zoiets is voor de hond namelijk best een sprong. Dan neem je als baasje de hond aan de riem in plaats van aan de beugel en voel je zelf de eerste stap. De hond moet namelijk springen. Die kan zo'n dieptestap niet geleidelijk nemen, maar springt achter je aan. Zeker bij internationale treinen is de stap wat dieper."



Onmogelijk

Bij binnenlandse treinen is het volgens de NS 'onmogelijk' dat de deuren aan beide kanten open kunnen. Dit kan volgens de spoorwegen alleen voorkomen bij de intercity's naar Brussel en Berlijn en dan ook alleen als ze 'samengesteld' zijn: een combinatie van Duitse rijtuigen met een Nederlandse locomotief, of Nederlandse rijtuigen met een Belgische locomotief.



Velten 'wil er niet aan denken' wat er had kunnen gebeuren als er een andere trein was aangekomen. "Of als je ongelukkig terechtkomt. We zijn enorm geschrokken en hebben gelijk aan onze cliënten ingelicht dat dit dus kan, als je in een internationale trein stapt."



Extra alert

KNGF Geleidehonden heeft direct samen met de oogvereniging contact gezocht met de NS om hier actie op te ondernemen.



"Ze zijn er bij de NS zelf ook van geschrokken", weet Velten. "De NS heeft gelijk maatregelen genomen en vraagt het personeel op deze treinen om extra alert te zijn op de aanwezigheid van mensen met een visuele beperking, zodat ze rekening met hen kunnen houden. De NS vraagt het personeel daarnaast om bij het naderen van een station de uitstapzijde om te roepen. Maar dit is natuurlijk mensenwerk. Je kan niet altijd garanderen dat dit wordt omgeroepen. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor een conducteur of iemand anders die dit moet omroepen het net even mist."



Beroep op andere treinreizigers

Velten doet daarom ook een beroep op andere treinreizigers, als ze opmerken dat de deuren van de trein aan twee kanten open gaan. "Waarschuw dan als je iemand ziet met een geleidehond of taststok. Geef het even door, want het kan zomaar gebeuren dat diegene het anders niet merkt en aan de verkeerde kant uitstapt. We hopen dat het technische probleem in ieder geval snel wordt opgelost. Maar daar gaat even een tijd overheen, hebben we begrepen."