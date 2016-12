Gemaskerde mannen overvallen Marskramer in Oss

OSS - Een filiaal van de huishoudwinkel Marskramer op de Sterrebos in Oss is donderdagmorgen rond kwart voor negen overvallen. Twee in het donker geklede gemaskerde mannen drongen de winkel binnen en bedreigden het personeel.

Ze hadden waarschijnlijk een vuurwapen bij zich.



Buit

De daders zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Volgens de politie vluchtten ze met een auto in de richting van de Schaepmanlaan.



De mannen hadden een soort kous of sok over hun hoofd. Ze waren tussen de 1,80 en 1,85 meter lang en spraken Nederlands.