Grote brand in oude Faamfabriek Breda onder controle

BREDA - De grote brand die donderdagochtend uitbrak in de oude Faamfabriek aan de Liniestraat in Breda is onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom werden verschillende scholen en bedrijven in de omgeving ontruimd. De brandweer was nog tot halfzes donderdagmiddag bezig met nablussen.

De brand brak rond half tien uit in het gedeelte waar het paintballcentrum zit. Lange tijd waren er geen vlammen te zien, maar in de loop van de ochtend sloegen de vlammen toch uit het dak van het pand. Rond twaalf uur werden die vlammen minder en nam de rook ook af. Iets voor half drie werd het sein brand meester gegeven.



Bij de brand raakte niemand gewond. Ook is er geen asbest vrijgekomen, meldde de veiligheidsregio. Wel was er veel dikke rook, die erg naar gesmolten rubber of plastic rook.De wind stond in de richting van de wijken Belcrum en Hoge Vucht en daar hing een dikke mist in de straten. Een gebouw van onder meer Hogeschool NHTV en een basisschool in de Archimedesstraat en Enexis in de Edisonstraat stonden vol in de rook en werden daarom ontruimd In de oude snoepfabriek zitten sinds twee jaar meerdere bedrijven, onder meer een paintballcentrum, trampolinepark Cross Jumps, het fietsendepot en uitgiftepunt van kratten met boodschappen.