Dit is de Brabantse top 10 van de Top 2000

EINDHOVEN - Brabant van Guus Meeuwis moest in de Top 2000 twintig plekken inleveren, maar het onofficiele Brabantse volkslied staat in top 10 van onze provincie op een derde plek. Welke nummers staan er verder in de Brabantse top 10?

De redactie van de Top 2000 heeft per provincie een top 10 gemaakt van de nummers waarop het meest gestemd is.



1. Queen - Bohemian Rhapsody



Bohemian Rhapsody werd uitgebracht in 1975 en staat in de Top 2000 ook op de eerste plek.Deze megahit van de Eagles kwam uit in 1977. In de Top 2000 staat de plaat op plek twee.Het onofficiële Brabantse volkslied dateert uit 2004. In de Top 2000 is Brabant flink gezakt , van plek 22 naar 42. In de Brabantse top 10 een keurige derde plek.Uitgebracht in 1974 en nog altijd een populaire meezinger. In de Top 2000 ook op een vierde plek.Een plaat uit 1971, die in de reguliere lijst de top 3 completeert.Tijdloze plaat uit 1972, uit duizenden te herkennen. Op plek vijf in de lijst der lijsten, een plekje lager in de Brabantse top 10.Pareltje uit 1997, die in de reguliere lijst de zesde plek bezet.Dit nummer is pas vijf jaar oud, maar staat zowel in de Top 2000 als de Brabantse top 10 op de achtste plek.Deze plaat uit 1991 staat in de Brabantse top 10 één plekje hoger dan in de reguliere lijst.Heroes van David Bowie uit 1977 completeert de Brabantse top 10. In de Top 2000 staat deze plaat op nummer zeven.