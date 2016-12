De werkloosheid in Brabant daalt, en sneller dan in de rest van het land

EINDHOVEN - De werkloosheid in Brabant daalt komend jaar van 5,4 naar 4,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het economisch bureau van de ING. Brabant doet het veel beter dan het landelijk gemiddelde. Dat lag dit jaar op zes procent en ligt komend jaar op 5,2 procent.

Volgens ING zijn deze goede cijfers te danken aan het feit dat de Brabantse werkgelegenheid sneller groeit dan de beroepsbevolking.



Bovengemiddelde groei

Er is wel een groot verschil tussen beroepsgroepen. In de kinderopvang en de administratieve hoek zijn er meer werkzoekenden dan er werk is. Het omgekeerde is het geval bij ICT-specialisten en monteurs.



Het economisch bureau van de ING verwacht voor Brabant in 2017 een economische groei van twee procent. "Onder meer de hightech industrie levert een wezenlijke bijdrage aan deze bovengemiddelde groei", laat ING weten. Binnen de provincie groeit de regio Zuidoost-Brabant het hardst. De andere drie regio's volgen volgens ING 'min of meer het landelijk gemiddelde'.