Een jaar gratis naar het museum, Noordbrabants Museum begroet 500.000ste bezoeker

DEN BOSCH - Reden voor een klein feestje in het Noordbrabants Museum. Donderdag werd de 500.000ste bezoeker verwelkomd. Leny Buys en Marius Ramakers van Praag uit Den Bosch werden allebei in het zonnetje gezet én gingen naar huis met een luxe cadeaupakket.

Leny Buys en Marius Ramakers van Praag kwamen naar het museum voor de tentoonstelling Claire Morgan, The Sounds of Silence. De 500.000ste bezoekers kregen van provinciebestuurder Henri Swinkels en directeur Charles de Mooij bloemen en een pakket met een vaas, een boek over Vincent van Gogh, een tentoonstellingscatalogus én ze mogen een jaar lang gratis het museum in.



Dankzij Jeroen Bosch

Het recordaantal bezoekers komt vooral door de tentoonstelling Jheronimus Bosch, Visioenen van een genie. Tussen 13 februari en 8 mei bewonderden 421.700 mensen deze expositie. Het Noordbrabants museum kreeg zelfs een internationale prijs voor deze expositie.



Aquarel

Begin deze maand kocht het museum de bijzondere aquarel 'De tuinen van de pastorie te Nuenen' van Vincent van Gogh. Voor 'de belangrijkste aankoop ooit' werd in totaal één miljoen euro neergeteld.