Scholen en bedrijven ontruimd na zeer grote brand in Breda

BREDA - In de omgeving van de Liniestraat in Breda waar donderdagochtend een zeer grote brand heeft gewoed bij de voormalige snoepfabrikant Faam, zijn enkele scholen en bedrijven ontruimd.

De nabij gelegen afdeling van de Hogeschool NHTV, een moskee, twee basisscholen (de Spoorzoeker en de Rudolf Steinerschool) en een vestiging van netbeheerder Enexis zijn ontruimd. Ook de iets verder gelegen scholengemeenschap Newman College besloot de resterende lessen te schrappen.



De brand in de voormalige fabriek brak rond halfttien uit bij een paintballcentrum dat in het gebouw is gevestigd. Het oudste deel van het gebouw liep weinig schade op . De later aangebouwde opslagloodsen zijn grotendeels door de brand verwoest. Rond halfdrie gaf de brandweer het sein brand meester.





Door de brand trok er een flinke rookpluim over de wijken Belcrum, Liniekwartier en Hoge Vucht. Mensen die last hadden van de rook werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.



'We dacht aan mist'

Van een vestiging van basisschool de Spoorzoeker aan de Archimedesstraat in Breda werden zestig kinderen en hun leerkrachten uit het gebouw gehaald. De kinderen zijn naar de hoofdvestiging van de school aan het Pastoor Pottersplein gebracht. Ouders konden hun kinderen daar ophalen. De kerstviering op de hoofdvestiging van de school op het Pastoor Pottersplein gaat donderdagavond gewoon door.



"We dachten dat het heel erg mistig werd. Toen stond ineens de politie voor de deur dat we het pand moesten verlaten. Er was geen paniek. Vlammen hebben we niet gezien, het rook alleen heel erg vreemd. De ontruiming verliep rustig", zei een van de leerkrachten.



Snel handelen

Een afdeling van de Hogeschool NHTV kreeg bij de brand als een van de eerste met de rookontwikkeling maken. In het gebouw waren op dat moment een tiental mensen aanwezig. "We hebben snel gehandeld", zegt een woordvoerster. "De ramen zijn gesloten en het ventilatiesysteem is uitgezet. Daarna heeft iedereen het gebouw verlaten. We denken dat de schade daardoor mee zal vallen. Vrijdag gaan we het gebouw luchten. Studenten zijn er niet omdat de vakantie is begonnen."



Geen gebed

Ook de moskee Arrahman in de Archimedesstraat deed de deuren op slot. "De wijkagent kwam ons waarschuwen. In de moskee ruikt het flink naar rook, er is geen schade. We hebben de moskee voor vandaag gesloten. Op deur deur hangt een mededeling dat het gebed niet doorgaat", vertelt een vertegenwoordiger van de moskee.



"Ik zag geen hand voor ogen", vertelt een student die in de buurt woont. "Het rook naar vuurwerk. We hebben snel ramen en deuren gesloten. We vanavond ook een galadiner. Hopen dat onze galakleding niet naar rook stinkt."