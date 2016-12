'Verdachte vindt moord op beste vriend niet erg', twaalf jaar cel geëist

BREDA - Tegen de 30-jarige Merlijn H. uit Rijen is twaalf jaar cel geëist voor de gewelddadige dood van de 40-jarige Koen Kevenaar. De man zou Kevenaar in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar hebben doodgeschopt. Volgens de officier van justitie blijkt uit dna-materiaal op het slachtoffer, dat de 30-jarige man de dader is. De verdachte was onder invloed van drank en drugs.

De politie omschrijft de Merlijn H. als iemand die 'erg agressief kan worden van drank en drugs'. Volgens de verdachte was Kevenaar 'zijn beste vriend' en had hij geen enkele reden om hem te doden. "Als ik dat had gedaan, zou ik mezelf hebben aangegeven."



De advocaat van Merlijn H. wil vrijspraak voor zijn cliënt. Ook kwam de advocaat met een nieuwe theorie waarin een onbekende derde partij de doodslag op Koen Kevenaar zou hebben gepleegd. Deze onbekende persoon zou via de regenpijp de woning zijn binnengekomen.De verdachte heeft een blanco strafblad. Hij weigerde om mee te werken aan psychologisch onderzoek. De officier van justitie vindt het vreemd dat de verdachte het helemaal niet zo erg lijkt te vinden dat zijn beste vriend dood is. Voor justitie staat vast dat de verdachte Kevenaar heeft doodgeschopt. Het slachtoffer werd gevonden met zijn hoofd in een plas bloed.Het lichaam van Kevenaar werd begin november vorig jaar gevonden in een huis aan de Breebroek in Rijen. De politie hield in eerste instantie de eigenaar van het huis, een 31-jarige man uit Rijen, aan. Maar die werd later vrijgelaten De eigenaar van het huis zat vaak bij een vriendin en liet daarom regelmatig andere mensen in zijn appartement aan de Breebroek overnachten.Volgens buurtbewoners was er regelmatig geluids- en drugsoverlast rond de Breebroek en vooral in dit huis. De buurt zou enorm verloederen. Er zou onder meer volop drugs gedeald worden.