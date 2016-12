De eindstand van Samen voor de Voedselbank: 128.695 producten opgehaald!

SON - De actie Samen voor de Voedselbank heeft nog eens duizenden producten extra opgeleverd. Omroep Brabant maakte vorige week donderdag in speciale uitzendingen op radio en tv bekend dat er meer dan 100.000 artikelen waren ingezameld. Na die uitzendingen zijn er nog meer producten ingeleverd. Het uiteindelijke aantal artikelen is 128.695.

Omroep Brabant zamelde elf dagen lang artikelen in voor de cliƫnten van de voedselbanken. We wilden vooral langhoudbare spullen ophalen. Daar hebben de voedselbanken het hele jaar plezier van.



Massaal in actie

Brabant hielp massaal mee. Niet alleen waren er meer dan 130 inzamelpunten, Brabanders gaven ook nog eens duizenden producten meer dan vorig jaar. Dat merkten we al bij Samen voor de Voedselbank On Tour. Zo gaf Oss gul en kwamen in Tilburg leerlingen van het ROC een bijdrage brengen. En ook in het provinciehuis werd er veel opgehaald.



