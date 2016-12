Lief! Tijn (6) lakt de nagels van zijn oma in het Glazen Huis

BREDA - Een dag na de start van de nagellak-actie van de 6-jarige Tijn voor Serious Request, staat de teller al op 700.000 euro. De jonge held is donderdag weer in het Glazen Huis aanwezig om nagels te lakken. Onder meer die van zijn eigen opa en oma.

Bekijk hier de actuele stand van de nagellak-actie van Tijn.De opa en oma van Tijn kwamen speciaal naar Breda om hun nagels te laten lakken door hun kleinzoon. Ze zijn net als de rest Tijns familie overdonderd door het succes van de actie. “We hadden dit echt niet verwacht," vertelt zijn opa. "Gistermorgen kregen wij het bericht dat onze Tijn hier naar Breda zou gaan. En wij dachten toen: dat is een happening van vijf minuten. We hadden niet verwacht dat het zo zou exploderen zoals nou gebeurd is.”"Het is een olievlek die zich verspreid. Dit geeft zoveel positiviteit dat je eventjes op dit kunt laden. Dat je weer de kerst een beetje gezellig kunt maken," vertelt Tijns oma met tranen in haar ogen.Tijn Kolsteren uit Hapert is ernstig ziek. Hij heeft hersenstamkanker (DIPG). een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten. Ondanks zijn ziekte, wil hij geld inzamelen voor het Rode Kruis.De vader van Tijn, Gerrit, vertelde woensdagmorgen dat er nóg ergere dingen zijn dan de ziekte van zijn zoontje. Er zijn ook kinderen die nooit de zes jaar halen. Zijn opa en oma snappen de reactie van hun zoon, maar blijven het heel moeilijk vinden. "Voor opa’s en oma’s ligt dat wel gevoelig. Maar ik snap het wel. Ik snap wel wat onze Gerrit daarmee bedoeld. Want je moet toch proberen, ondanks dat je in de ellende zit, het positieve gedeelte uit de wereld te halen."Tijns opa vervolgt: "Onze Tijn heeft een harde strijd te gaan, dus daar moeten we proberen met z’n allen voor te staan. Het is bijna niet te bevatten dat het de mensen zo aanspreekt."Dit doet hij door nagels te lakken. De actie werd woensdag in gang gezet en is enorm succesvol. Veel bekende Nederlanders doen mee aan de actie . Onder meer Tiësto, Hardwell, Geert Wilders en windsurfer Dorian van Rijsselberghe lakten hun nagels voor het goede doel. Ook onze eigen Betty van den Oetelaar lakte haar nagels voor Tijn.Volgens de NOS is nog nooit zoveel geld ingezameld met een individuele actie.