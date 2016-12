Route Dakar 2017: dit zijn alle etappes

EINDHOVEN - 12 etappes door Paraguay, Bolivia en Argentinië. 4000 wedstrijdkilometers en nog eens zo'n 5000 kilometer aan verbinding. Heel veel duinen. En een koninginnenrit van bijna 1000 kilometer. Dit is de route van de Dakar Rally 2017.

Zondag 1 januari: startpodium in Asunción (Paraguay)

Na de technische keuring rijden alle deelnemers over het startpodium, recht voor het presidentieel paleis in de hoofdstad van Paraguay.



Maandag 2 januari / etappe 1: Asunción (Paraguay) - Resistencia (Argentinië)

Proef 39 km / totaal 454 km

Na maanden van voorbereiding wordt er vandaag eindelijk geracet. De proloog van 39 kilometer levert geen grote tijdsverschillen op. Maar veel belangrijker: de uitslag van de proloog bepaalt de startvolgorde van de eerste 'echte' etappe.



Dinsdag 3 januari / etappe 2: Resistencia - San Miguel de Tucumán

Motoren/quads/auto's: proef 275 km / totaal 803 km

Vrachtwagens: proef 284 km / totaal 812 km

De Argentijnse provincie Chaco is nieuw voor de Dakar-deelnemers. Verwacht veel stof. Maar als het heeft geregend, kan het zomaar een modderige dag worden.



Woensdag 4 januari / etappe 3: San Miguel de Tucumán -„ San Salvador de Jujuy

Motoren/quads/auto's: proef 364 km / totaal 780 km

Vrachtwagens: proef 199 km / totaal 757 km

Het wordt warm en we gaan de hoogte in. En nog belangrijker: de coureurs krijgen het eerste stuk off-piste voor de kiezen.



Donderdag 5 januari / etappe 4: San Salvador de Jujuy (Argentinië) -„ Tupiza (Bolivia)

Proef 416 km / totaal 521 km

De Dakar-karavaan gaat de grens met Bolivia over. Nu wordt het echt hoog, dit is de eerste van zes dagen op 3500 meter hoogte. Dat maakt alles zwaarder. Veel duinen en een zware klus voor de navigators, dus spektakel gegarandeerd.



Vrijdag 6 januari / etappe 5: Tupiza -„ Oruro

Motoren/quads/auto's: proef 447 km / totaal 692 km

Vrachtwagens: proef 438 km / totaal 683 km

Aan lange etappes geen gebrek deze rally. Weer een proef van meer dan 400 kilometer, met veel duinen op het einde.



Zaterdag 7 januari / etappe 6: Oruro - La Paz

Motoren/quads/auto's: proef 527 km / totaal 786 km

Vrachtwagens: proef 513 km / totaal 772 km

De coureurs rijden langs het Titicacameer, het hoogtste meer ter wereld. Een mooi foto-moment, maar daar is geen tijd voor. Want het wordt volle bak gas geven om voor het donker in het bivak te komen. Lukt het om het bivak in de hoofdstad van Bolivia te bereiken, dan wacht een welverdiende rustdag.



Zondag 8 januari: rustdag in La Paz



Maandag 9 januari / etappe 7: La Paz - Uyuni

Proef 322 km / totaal 622 km

Na een dag bijkomen (en vooral sleutelen) wacht het eerste deel van de marathonetappe. Bereid je voor op magische plaatjes van de Uyuni-zoutvlakte. In het bivak zijn vanavond geen assistentievoertuigen welkom. De coureurs moeten het helemaal zelf doen.



Dinsdag 10 januari / etappe 8: Uyuni (Bolivia) - Salta (Argentinië)

Proef 492 km / totaal 892 km

In deel twee van de marathonetappe gaan we omlaag. Veel off-road, op weg naar het Argentijnse Salta.



Woensdag 11 januari / etappe 9: Salta -„ Chilecito

Proef 406 km / totaal 977 km

Bijna 1000 kilometer, waarvan ruim 400 kilometer proef. 98 procent van de proef is off-road. Een heidens karwei voor chauffeurs én navigatoren. De organisatie noemt dit de koninginnenrit. Wordt hier de rally beslist?



Donderdag 12 januari / etappe 10: Chilecito - San Juan

Proef 449 km / totaal 751 km

De vermoeidheid begint toe te slaan. Het einde lonkt, maar eerst nóg zo'n lange etappe. Vooral in het tweede deel gaat de snelheid omhoog. Fouten maken betekent veel tijdverlies.



Vrijdag 13 januari / etappe 11: San Juan „- Río Cuarto

Motoren/quads/vrachtwagens: proef 288 km / totaal 754 km

Auto's: proef 292 km / totaal 759 km

De allerlaatste duinen, dus de laatste gelegenheid om échte verschillen te maken. Daarna een WRC-achtig parcours in de Córdoba-regio.



Zaterdag 14 januari / etappe 12: Río Cuarto -„ Buenos Aires

Proef 64 km / totaal 786 km

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar verwacht weinig verrassingen meer op deze laatste dag. 64 kilometer racen naar de finish in Buenos Aires. De finishlijn ligt midden in het bivak. De traditionele afsluiting is de podiumceremonie in de stad.



