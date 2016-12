Bokser Max van der Pas wint op prestigieus Boksgala van Italiaan

ROTTERDAM - Max van der Pas heeft namens Nederland donderdagavond gewonnen in Ahoy. De bokser versloeg de Italiaan Raffaele Munno met 2-1. Het kerstgala tegen Italië is één van de weinige prestigieuze boksevenementen van ons land.

Verslaggever Ronald Sträter ( @ronaldbrabant ) volgde Max van der Pas donderdag de gehele dag. Van de weging tot en met het gevecht.Bondscoach Hennie van Bemmel stapte vanochtend als eerste de ruimte in waar de boksers gewogen worden. Het is acht uur in de ochtend en de ruimte is de 'Victorie lounche' van het Van der Valk hotel in Ridderkerk. Hij kijkt tevreden, de weegschaal staat klaar, net als de twee mannetjes die de contole uitoefenen. "Eerst de de Italianen", sommeert Van Bemmel.En zo geschiedt. De Italianen nemen één voor één plaats op de weegschaal, waarna de Nederlandse ploeg binnenkomt. Met Max van der Pas uit Elsendorp in de gelederen. De kleding gaat uit, op de de boxershort na uiteraard. En de sokken trouwens. Die van Max zijn wit. Zijn lichaam straalt het uit, hij is topfit. "Wow, gave sixpack!", wordt er gezegd.Om de beurt gaan de boksers op de weegschaal staan. Ze hebben allemaal nog niet ontbeten. Voor sommigen telt elk grammetje. Niet voor Max van der Pas. Hij weegt keurig 73,9 kilogram. "Ik mag 1,1 kilo meer hebben", zegt Van der Pas.De bokser uit Elsendorp is klaar voor zijn partij donderdagavond tegen de Italiaan Rafaelle Munno. "Ik voel me goed", zo zegt hij. "We hadden hard getraind voor het NK eind november en dat heb ik doorgetrokken naar dit evenement."In de ochtend onderwerpt bondscoach Hennie van Bemmel zijn pupillen nog aan een lichte training. De lokatie is opmerkelijk. Dat gebeurt namelijk midden in het hotel. De dames van de housekeeping kijken er even vreemd van op, maar poetsen daarna vrolijk verder."Om half een gaan we eten", zegt Van Bemmel tegen zijn boksers. "Daarna moeten we helaas de hotelkamers uit. Zorg dat je op tijd weg bent, want er komen dan andere gasten. Vanmiddag om vier uur is de keuring!"Van der Pas won dus, maar hij was niet de enige Brabo die het goed deed. Het andere Brabantse succes van de avond was voor Alicia Holzken uit Eindhoven. Zijn won van de Italiaanse Roberta Mostarda.