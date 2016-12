Motoragent krijgt taakstraf voor duwen van scooterrijder, vrijgesproken van poging tot doodslag

DEN BOSCH - Een motoragent uit Eindhoven is vrijgesproken van poging tot doodslag. Hij krijgt wel een taakstraf van honderd uur voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De man duwde vorig jaar juli in Eindhoven een scooterrijder omver. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond. De motoragent moet hem een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen.

Justitie vindt dat er sprake is van poging tot doodslag en eiste een werkstraf van 120 uur, een dag cel en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 29 dagen. De officier van justitie zei twee weken geleden dat de 43-jarige agent een groot risico nam door de verdachte te duwen. Ook de rechter laakte het optreden van de agent.



Joost Wasser, de advocaat van de motoragent, had tijdens de zitting om vrijspraak gevraagd. Hij zegt dat meer agenten duwtjes geven en dat hierbij zelden iemand gewond raakt. Zijn cliënt was ook helemaal niet van plan de scooterrijder te verwonden. Het duwincident gebeurde in de nacht van 7 op 8 juli 2015 na een inbraak in Eindhoven. De motoragent ging op de melding af en sloot zich aan bij een politieauto die een verdachte van de inbraak achtervolgde. De agent zag een man op een scooter rijden en ging achter hem aan. Hij dacht dat hij betrokken was bij de inbraak.De motoragent ging naast de scooterrijder rijden om hem te laten stoppen. De man gaf juist gas, waarna de politieman besloot een duw tegen het stuur van de scooterrijder te geven. De man viel en raakte zwaargewond aan zijn hoofd en nek.Volgens de agent raakte de bestuurder zo gewond, omdat hij onder invloed was van drugs en alcohol. De agent verklaarde tijdens de behandeling van zijn zaak ook dat hij nog steeds achter zijn manier van handelen staat. De rechter kwam hem in zijn uitspraak enigszins tegemoet door te stellen dat de verdachte niet de intentie had de scootterrijder letsel toe te brengen. Bovendien wordt van agenten altijd handelend optreden verwacht en negeerde het slachtoffer stoptekens, zo zei de rechter.