Zwaargewonde hond in Tilburg alsnog overleden na botsing

TILBURG - Het zwaar gehavende hondje dat dinsdag na een botsing met een auto in Tilburg werd binnengebracht bij een dierenkliniek in Rijen, is donderdagochtend aan zijn verwondingen overleden. De dierenarts heeft het ongelukkige diertje moeten laten inslapen.

Het hondje, waarvan het baasje in geen velden of wegen te bekennen was, werd geschept op de Rueckertbaan in Tilburg, een drukke doorgaande weg.



Achterwiel

De 35-jarige Wendy Halsema kon het dier niet meer ontwijken en reed met het achterwiel van haar auto over de rug van de hond. De vrouw belde meteen de dierenambulance. Die hebben het dier naar de dierenarts gebracht.



In de hoop het baasje te vinden, zette de vrouw deze week een bericht op Facebook. Het nieuws werd meer dan 1600 keer gedeeld. Ze kreeg veel positieve reacties op haar zoektocht.



'Niet meer te redden'

Twee dagen lang lag het hondje op de intensive care te vechten voor zijn leven. "Het diertje was niet meer te redden. De hond had onder meer een gescheurde buikwand en zijn bekken was verbrijzeld", aldus een medewerkster.



Donderdag overleed het tien jaar oude hondje. "Ik schrik er enorm van, maar ik had het eigenlijk wel verwacht. De poten van het hondje stonden in spagaat en het diertje moest alleen maar spugen", laat Wendy aan Omroep Brabant weten. Ze vindt het verschrikkelijk.



Zoektocht

Het dierenasiel in Tilburg probeert de eigenaar of eigenaresse van het gestorven hondje nog te vinden.