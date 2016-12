Fiasco met Bartenbrug gaat gemeente Den Bosch nog eens 1,25 miljoen euro kosten

DEN BOSCH - Het fiasco met de Bartenbrug gaat de gemeente Den Bosch nog eens 1,25 miljoen euro kosten. Het bedrag is voor aannemer BAM, waarmee ten onrechte een bouwopdracht was ontbonden.

De Bartenburg is al tientallen jaren een belangrijke verbinding tussen de Bossche binnenstad en de buitenwijken. Door veelvuldig gebruik was herstel hard nodig.



Opknappen te duur

Het opknappen van deze brug door BAM werd zo duur dat de gemeente besloot de overeenkomst met het bouwbedrijf op te zeggen. Dit was onterecht, zo bepaalde de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De twee partijen zijn daarna om de tafel gaan zitten en werden het eens over een schadevergoeding van ruim 1,2 miljoen euro.



De herstelwerkzaamheden en het tegemoetkomen van ondernemers, die schade hebben ondervonden van het project, kostten de gemeente al zes miljoen euro. Ze houdt er overigens rekening mee dat er nog nieuwe gedupeerden zich zullen melden. De brug werd in augustus eindelijk in gebruik genomen.



Ook punt achter relatie met ARUP

De gemeente had zelf een appeltje te schillen met ARUP. Dit is het adviesbureau dat in 2006 het eerste definitieve ontwerp voor de Bartenbrug maakte. Na enkele jaren rezen er twijfels over het werk van ARUP. Toch werden de tekeningen geaccepteerd. Inmiddels zijn via een zogeheten minnelijke oplossing alle juridische en financiële verplichtingen tussen de twee partijen afgerond.



In antwoorden op raadsvragen van de VVD laten Burgemeester en Wethouders verder weten dat er intern afspraken zijn gemaakt waar de verantwoordelijkheid komt te liggen bij complexe projecten. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van een bijzonder of architectonisch ontwerp.