Virgil van Dijk duurste Nederlandse voetballer ooit? PSG en Manchester City willen 'm

BREDA - Is Virgil van Dijk 60 miljoen euro waard? Als we de Engelse kranten moeten geloven wel. Manchester zou 50 miljoen pond (59 miljoen euro) voor 'm overhebben. En Paris Saint-Germain zou 40 miljoen pond (47 miljoen euro) willen betalen voor de Bredanaar.

Eerlijk is eerlijk: de Engelse kranten Daily Mail en Daily Mirror staan vol geruchten, die lang niet allemaal kloppen. Maar dat de verdediger van Southampton gewild is, is wel duidelijk.



Topclubs staan in de rij

Ook Liverpool, Chelsea and Everton worden aan Van Dijk gelinkt. En zoals dat gaat in de voetbalwereld: hoe meer interesse, hoe hoger de prijs. En zeker in de Premier League lopen de bedragen dan al snel op tot recordhoogtes.



Southampton wil z'n sterspeler eigenlijk niet verkopen deze winter. Maar welke club kan zulke astronomische bedragen weerstaan?



Duurder dan Overmars

De duurste Nederlandse voetballer tot nu toe is Marc Overmars. Barcelona betaalde 16 jaar geleden 40 miljoen euro voor de razendsnelle buitenspeler. Ook PSV'ers Memphis Depay (voor 34 miljoen naar Manchester United) en Ruud van Nistelrooy (voor 30,5 miljoen naar United) staan op het lijstje met duurste transfers.



Gaat Virgil van Dijk komende maand het record van Overmars verbreken? Geïnteresseerde clubs hebben nog tot 31 januari de tijd om tegen elkaar op te bieden, want dan sluit de transferperiode.