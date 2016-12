Hoe gelovig zijn Brabanders tegenwoordig nog?

EINDHOVEN - Slechts één op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst. Het hele land telt inmiddels evenveel niet-gelovigen als gelovigen. Maar hoe zit dat nu in Brabant? Het CBS bekeek het aandeel gelovigen per gemeente op basis van een grootschalige enquête.

Bijna de helft van alle Noord-Brabanders is - niet geheel verrassend - katholiek. Waalre is het minst gelovig, Bergen op Zoom het meest islamitisch en Rucphen het meest katholiek.



Christenen

De Brabantse gemeente met het hoogste percentage inwoners die nog wekelijks naar de kerk gaan is nu net een van de weinige die niet katholiek is. Gemeente Aalburg spant met 48,6% hierin de kroon. De meest katholieke gemeente is Rucphen met 77,8%.



Islam

Het CBS onderzocht ook welke gemeenten het hoogste percentage islamitische inwoners heeft. In de top-12 zijn twee Brabantse gemeenten: Helmond (10%) en Bergen op Zoom (13,6%).



Zonder kerk

De groep die het snelst aan het groeien is, is de bevolkingsgroep zonder kerkelijke gezindte. De percentages zijn het grootst in de stedelijke gemeenten, maar de relatief kleine gemeente Waalre heeft met 49,3% naar verhouding de meeste ‘ongelovigen’.