Kinderen in Alphen oefenen kerstverhaal (en dat is hard nodig)

ALPHEN - De kerken staan leeg, maar niet op kerstavond. Want dan vinden we de kerk ineens wel weer leuk. Maar is die ene avond genoeg om al die grote Bijbelverhalen te kennen? Natuurlijk niet. Daarom oefenden de kinderen in Alphen donderdagmiddag het Kerstverhaal in de Sint-Willibrorduskerk.

De kerk is rijk versierd. Overal staan kerststallen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alle kinderen op tijd op de juiste plek staan. Kapelaan Van Veldhoven controleert in het tekstboekje of de kinderen de juiste tekst oplezen. Er is zelfs een echt kerstkind.So far, so good.



Sterrenkundige

Maar wat weten de kinderen van hun rol? "Ik ben koning Melchior. Die loopt na een tijdje naar voren toe en moet een plan mee helpen bedenken. Wat ze moeten zeggen als ze te laat komen bij een vriend", zegt een meisje keurig. Maar bij de sterrenkundige gaat het mis. Want wat doet die nou eigenlijk? De herder dan. Die lag bij nacht in het...? Het blijft stil.



Voor kapelaan Jochem van Veldhoven is het allemaal niet belangrijk. "Want het is ook een heel groot wonder en een groot mysterie. Daarom is het ook zo goed dat we het spelen. God wordt mens, in een klein en kwetsbaar kind. Dat kun je het beste gewoon spelen."



En dat gaan de kinderen doen. Kerstavond, om 19 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Alphen.