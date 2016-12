Heeft Boxtel 'Het mooiste Kersthuis van Brabant'?

BOXTEL - Via Facebook deed Omroep Brabant een oproep: wie heeft het mooiste kersthuis van Brabant? Er kwamen honderden reacties op. Vijf daarvan hebben wij genomineerd, en u mag vanaf donderdagavond stemmen welk huis de titel van 'Mooiste kersthuis van Brabant' mag dragen. De vijfde en laatste genomineerde is het huis van de familie Blom uit Boxtel.

Theo en Monique Blom zijn enorme kerstfans. Al achttien jaar versieren ze hun huis van buiten én van binnen. "Wij zijn helemaal verzot op lampjes", vertelt Monique Blom enthousiast. "Ieder jaar kopen we iets erbij en ieder jaar worden we iets gekker!"



Ook echtgenoot Theo kan er geen genoeg van krijgen: "Als we in de winkel dingen zien staan die we nog niet hebben, dan kopen we die. En zo is het een grote kerstsfeer in ons huis geworden."



Gezamenlijke hobby

Begin december begint het paar met opbouwen. En dan is het vijf weken lang genieten van hun gezamenlijke hobby. "Gelukkig vinden we het allebei leuk, want als je het alleen moet doen, word je niet vrolijk", zegt Monique lachend.



Volgens Theo versieren ze hun huis niet volgens een vast plan. "Elk jaar staat het allemaal iets anders, maar wel zo dat wij er tevreden mee zijn. En dan is het genieten geblazen!"



Buurt geniet mee

Het huis van Theo en Monique is het enige huis in de straat dat zo uitbundig is versierd. Ze trekken dan ook veel bekijks. "Elk jaar komen mensen weer vragen: 'wanneer ga je beginnen?' want dan komen we kijken en foto's maken", zegt Monique trots.



"Daar doen we het ook voor", vult Theo aan. "We versieren omdat we het zelf heel leuk vinden maar we vinden het ook fijn als andere mensen ervan genieten. Wij zijn gewoon echte kerstfreaks!"



Vanaf donderdagavond acht uur kan via Facebook worden gestemd!