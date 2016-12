All you need is... PSV? 'Dit is de mooiste kerst ooit'

EINDHOVEN - Tijdens kerstmis wil iedereen het liefst bij z'n familie zijn. Maar dat gaat niet altijd. Bijvoorbeeld doordat een familielid ver weg woont. PSV springt daar handig op in. De voetbalclub komt met een eigen versie van het tv-programma All You Need is Love. "Dit ga ik nooit meer vergeten", zegt een van de hoofdrolspelers.

In de video zien we PSV-fan Bart van Gemert, die al jaren Australië woont, maar nog steeds een seizoenskaart voor vak A heeft. PSV haalt hem naar Nederland, maar zijn ouders weten van niks... Ook de moeder van PSV-jeugdspeler Heritier Bora Deyonge wordt ingevlogen. En supporter Thomas duikt vanuit Canada opeens op op de middenstip van het Philips Stadion.



Het emotioneelste moment in de video is de ontmoeting van Bart van Gemert met zijn ouders. Ze hadden elkaar bijna een jaar niet gezien. Voor zijn ouders was het één grote verrassing. "We wisten er echt niks vanaf", vertelt moeder Anke van Gemert. Bart werd eind november door PSV gevraagd of hij mee wilde werken. De vlucht werd door PSV betaald, hij en zijn vrouw moesten alleen maar 'even' vrij regelen van hun werk. "Dat was even stressen, maar het is gelukt", vertelt Bart.Het filmpje werd een kleine twee weken geleden opgenomen, een dag voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die heeft Bart uiteraard gezien in het stadion. Hij blijft tot na de kerstdagen in Nederland. "Dit is de mooiste Kerstmis ooit, absoluut. Deze ga ik nooit meer vergeten."