'Aaw en nuuw nie vergalle', origineel bord tegen vuurwerk in Tilburg

TILBURG - In een plantsoen aan Bisschop van de Venstraat in Tilburg is een wel heel origineel bord verschenen. De plaatser roept mensen op er geen vuurwerk af te steken om de 'aaw en nuuw van aaw mêense nie te vergalle'.

Oud en nieuw niet vergallen voor ouderen. Dát moet door het plaatsen van het bord bereikt worden. Lawaai door harde knallen zou de vaak oudere bewoners van de straat laten schrikken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling...



Op een andere plek is een bord geplaatst met een waarschuwing voor het afsteken van vuurwerk in de buurt van dieren. 'Ge zèèt toch zeker gin dierenbeul?'