Politievakbond vindt straf motoragent fors: 'Je wil toch enige dwang kunnen toepassen'

EINDHOVEN - De politievakbond ACP vindt de straf die de Eindhovense motoragent kreeg voor het duwen van een scooterrijder een forse. "Het is een harde uitspraak, want er is wel een stopteken genegeerd. Als dat gebeurt wil je toch enige vorm van dwang toe kunnen passen", zo zegt woordvoerder Gerrit van de Kamp.

Je wilt niet dat het beeld ontstaat dat de politie in zo'n situatie niets kan. Als iemand niet stopt, wat kun je dan nog?", vraagt Van de Kamp zich af.



"In elke situatie moet een agent verschillende afwegingen maken", zegt Van de Kamp. "En de burger verwacht uiteindelijk ook dat verdachten worden aangehouden. Maar met deze uitspraak wordt het agenten moeilijk gemaakt om mensen aan te houden die niet willen stoppen. Het risico op letsel is te groot."



Te groot risico

De straf is lager dan wat justitie eiste. Die vond dat er sprake was van poging tot doodslag. De rechter ging daar niet in mee. Maar de rechter had natuurlijk wel zijn argumenten voor het uiteindelijke vonnis. Een ervan is dat motoragenten tijdens hun opleiding wordt afgeraden om een stop af te dwingen. Volgens hem had de agent moeten begrijpen dat er een te groot risico was op letsel.



De politievakbond wil deze zaak goed gaan bestuderen om te bepalen hoe er in de toekomst gehandeld moet worden. "Het is een enorm dilemma, want het laatste wat we willen is iemand letsel toebrengen", besluit Van de Kamp.