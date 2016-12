Jelle Klaasen wint met 3-1 van Jeffrey de Graaf en staat in tweede ronde WK darts

LONDEN - Jelle Klaasen heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts. Hij won donderdagavond met 3-1 van landgenoot Jeffrey de Graaf.

Heel lastig was de partij niet voor Klaasen, maar de Alphenaar speelde nog niet zijn allerbeste darts.



Klaasen had het even moeilijk

Het begin was sterk, met twee legs van 12 darts. De Graaf kwam terug tot 2-2, maar in de beslissende leg bleef Klaasen koel en dus won hij de eerste set met 3-2.



Daarna leek het er even op dat Jelle Klaasen de weg kwijt was. Set twee verloor hij met 3-0. Maar in set drie waren de rollen weer omgedraaid. Klaasen kwam weer met 2-0 voor en won met 3-2.



In de vierde set was het verzet van De Graaf gebroken. Zonder al te veel problemen won Jelle Klaasen met 3-1 en daarmee gaat hij door naar de tweede ronde.Vorig jaar haalde Jelle Klaasen nog verrassend de halve finale van het WK darts. Z'n tegenstander Jeffrey de Graaf deed dit jaar voor het eerst mee aan het WK van de bond PDC.