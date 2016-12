Lichtjesoptocht moet imago van Tilburgse vogeltjesbuurt opkrikken

TILBURG - Als het aan de bewoners van de Vogeltjesbuurt in Tilburg ligt, is het afgelopen met het slechte imago van hun wijk. De volkswijk staat niet zo goed bekend en daar moet verandering in komen, vinden ze. Daarom was er donderdagavond een speciale lichtjesoptocht.

Ongeveer honderd kinderen en hun ouders liepen met lichtjes door de wijk en als afsluiting was er een feestje met warme chocolademelk, worstenbroodjes en erwtensoep.



Zodra de kist met lichtjes het schoolplein van de Don Sarto-school op wordt gedragen, schreeuwen de kinderen het uit van enthousiasme. Ruim honderd kinderen zijn samen met hun ouders naar de lichtjesoptocht gekomen in de Tilburgse Vogeltjesbuurt. Geen lampionnen of kaarsen, maar lichtgevende kerstbomen en sterren die de straten van de wijk donderdagavond oplichten.



De tocht is georganiseerd om de ouderwetse gezelligheid terug te krijgen naar de volksbuurt, waar ook Roy Donders vandaan komt. "Het imago van de buurt is de afgelopen jaren flink verslechterd. We willen van dat imago af. De Vogeltjesbuurt moet weer eens op een andere manier op de kaart komen te staan. Op een gezelligere manier", aldus Jan de Fijter van de organisatie.Samen met 22 vrijwilligers organiseert hij sinds deze zomer activiteiten in de wijk om de mensen weer bij elkaar te brengen. De Fijter: "We begonnen met vijf, maar daar zijn al heel wat enthousiaste mensen bij gekomen."Na een klein uurtje lopen door de wijk, komt de stoet aan bij het pleintje bij de Merelstraat. Daar is het plein omgetoverd tot een waar kerstparadijs. Met een grote kerstboom in het midden, een levende kerststal en warme chocolademelk en worstenbroodjes voor iedereen is het feest compleet. "Ik vind het echt een leuke avond", vertelt een van de kinderen. "Ik heb met al m'n vriendinnen samen gelopen, dat was erg gezellig."De kerstboom is niet zomaar een boom. Het is een herdenkingsboom. In de boom hangen kerstballen met daarin foto's van overleden familieleden van de buurtbewoners. Op deze manier staat iedereen stil bij de mensen die er dit jaar niet meer bij zijn tijdens Kerstmis. De Fijter kijkt tevreden om zich heen: "Super he, daar hebben we het allemaal voor gedaan. Als ik dit zo zie, moeten we dit volgend jaar weer organiseren. Dit is iets dat gewoon elk jaar terug moet komen."