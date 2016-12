Vandaag in Brabant: Tijn (6) breekt record met Serious Request-actie

EINDHOVEN - De zesjarige Tijn uit Hapert is de grote ster van het Glazen Huis in Breda. Ondanks zijn ongeneeslijke ziekte zet hij zich volop in voor Serious Request. Heel Nederland lakt door Tijn zijn nagels en geeft aan het goede doel. De teller staat sinds vrijdagochtend op de miljoen euro!

Om zeven uur overschreed Tijn de grens van een miljoen euro. Zijn actie voor Serious Request is een grote hit in heel Nederland.

Vandaag wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 6 tot 8 graden.

Een emotionele dag voor het politiekorps Zeeland-West Brabant. Na zeven jaar hondstrouwe dienst nam politiehond Arko afscheid.

Bij PSV leven ze erg met hun fans mee. Nu is er zelfs een soort van All you need is Love-video gemaakt om een PSV-fans uit het buitenland te halen om thuis Kerst te kunnen vieren.

Is Virgil van Dijk zestig miljoen euro waard? Als we de Engelse kranten moeten geloven zit half Europa achter de Bredanaar aan.