12-jarige Liz Visseren uit Aarle Rixtel voor een dagje beroemd

AARLE RIXTEL - Ontbijt met champagne, private-shopping, fotoshoots. De 12-jarige Liz Visseren uit Aarle Rixtel droomt er al jaren van om beroemd te worden. Deze week mocht ze een dagje uitproberen hoe dat voelt. Stichting Make-a-Wish organiseerde voor haar een echte sterrendag, omdat ze last heeft van zware epilepsie. Liz: "Het was echt super leuk, ik voelde me echt beroemd."

Als Liz 's avonds na een drukke dag de limousine uitstapt in Aarle Rixtel staat een handje fans haar op te wachten voor een handtekening. "Liz we willen ook nog op de foto", wordt geroepen. Ze twijfelt geen seconde en stapt meteen op haar fans af.



Drukke dag

"Ze is na vandaag wel wat gewend", vertelt haar moeder. "Ze werd wakker met een champagne-ontbijt, kreeg een fotoshoot, we zijn naar Madame Tussauds geweest en Liz mocht shoppen in Amsterdam met beveiliging om haar heen. We liepen door de Kalverstraat en iedereen keek, allemaal paparazzi, de hele dag!"



Ondertussen wordt er doorgeflitst. "Ze doet het onwijs goed", vertelt haar moeder trots. "Ze knippert niet eens meer met haar ogen."



Aandacht en limousine

"Ik hou van de aandacht", vertelt Liz. "Dat vind ik echt het leukste aan beroemd zijn." En ook de limousine heeft indruk op haar gemaakt. "Het was geweldig om in zo'n grote auto van Amsterdam via m'n oma naar Aarle-Rixtel te rijden. Onderweg hebben we een leuke film gekeken."



Er worden nog wat foto's gemaakt en dan draait Liz om. Ze gaat het restaurant binnen, want de dag is nog niet afgelopen. Een echt ster gaat natuurlijk luxe uit eten.