NAC zet trainer Marinus Dijkhuizen op straat: 'Niet de juiste koers'

BREDA - NAC Breda heeft trainer Marinus Dijkhuizen op straat gezet. NAC besloot tijdens een evaluatie om het contract met Dijkhuizen komende zomer niet te verlengen. Op basis daarop is besloten om nu maar meteen al te stoppen.

Dijkhuizen was ruim een jaar trainer van NAC. Vorig seizoen liep hij op een haar na promotie mis met de club. De afgelopen maanden draaide NAC erg matig. De club staat bij het ingaan van de winterstop slechts achtste in de Jupiler League.



Technisch directeur Hans Smulders geeft uitleg over het ontslag : "Toen Marinus vorig seizoen werd aangesteld als hoofdtrainer van NAC, was hij voor ons de juiste persoon op de juiste plek. Zijn aanpak sloot goed aan op wat de ervaren, maar lastige, selectie van vorig seizoen nodig had."Maar de selectie van NAC is nu een stuk jonger en volgens Smulders past Dijkhuizen daar niet goed bij. "Wij zijn tot het inzicht gekomen dat deze combinatie in het huidige seizoen niet optimaal verloopt. De intentie was daarom niet om de samenwerking na dit seizoen voort te zetten. Op basis daarvan lijkt het ons ook niet de juiste koers om wel op de korte termijn met elkaar door te gaan. Dat dit een vervelende beslissing is, moge duidelijk zijn." Tegen BN DeStem zegt Dijkhuizen dat het ontslag hem veel pijn doet. Hij voelt zich gepiepeld en zegt teleurgesteld te zijn in de handelswijze van de Bredase voetbalclub. En dat het zo vlak voor de kerstdagen gebeurde vindt hij mensonterend en respectloos.Vlak voor kerst kan NAC dus alweer eens op zoek naar een nieuwe trainer. Het ontslag van Dijkhuizen past in een mooi rijtje. De afgelopen jaren hield namelijk geen enkele trainer van NAC het lang vol.De club zegt 'op korte termijn' een opvolger te willen presenteren. Morgenochtend om 10 uur geeft NAC meer tekst en uitleg.