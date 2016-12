Miss Montreal raakt gevoelige snaar met liedje over Tijn: 'Je bent een held'

BREDA - Als er een jongen met recht een held genoemd mag worden is het wel de 6-jarige Tijn uit Hapert. Zijn actie om nagels te lakken voor Serious Request gaat de hele wereld over. Hij heeft inmiddels bijna een miljoen euro opgehaald. Miss Montreal zong er donderdag een liedje over in het Glazen Huis.

De zangeres schreef het liedje in een halfuur en zong het direct live in het Glazen Huis.



Het refrein van het liedje gaat als volgt:

Je bent een voorbeeld voor ons allemaal

Je bent een held, een jongen

Je bent een eeuwig mooi verhaal



Tijn is ongeneeslijk ziek en wilde deze week wat positiefs doen . Die missie is alvast meer dan geslaagd. Tijn heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten. Bekijk hier de actuele stand van de nagellak-actie van Tijn.