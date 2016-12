Wat een held! Tijn haalt miljoen op voor Serious Request

BREDA - Zijn streefbedrag was honderd euro, maar inmiddels heeft hij al een miljoen opgehaald. De actie 'Lak-aan' van Tijn uit Hapert tikte vrijdagochtend dit recordbedrag aan. En de teller blijft oplopen. Het is niet eerder voorgekomen dat een individuele actie voor Serious Request zoveel geld opbrengt.

Het 6-jarige jongetje is ongeneeslijk ziek en wilde deze week iets positiefs doen en aandacht vragen voor zijn ziekte. Hij heeft hersenstamkanker (DIPG). Maar Tijn heeft er 'lak aan' en daagt daarom mensen uit hun nagels te lakken voor het goede doel. Daarna is het de bedoeling dat je geld doneert en anderen nomineert om hetzelfde te doen.



De kleine held kwam woensdag naar het Glazen Huis in Breda. Zijn vader vertelde over zijn ziekte en het doel van de actie. Sindsdien is Nederland massaal met nagellak aan de slag. DIPG is een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten.