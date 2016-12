Feyenoord zingt voor overleden fan uit Gemert

GEMERT - Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van Feyenoord op 21 januari 2017 zullen fans een eerbetoon brengen aan de overleden Kees van Sinten uit Gemert. De 62-jarige man overleed vorige week donderdag na een ongeval en was al jaren fan van de Rotterdamse voetbalclub.

Kees, ookwel 'Keesje' genoemd, verongelukte op de kruising van de Peeleindseweg en de Broekweg in Beek en Donk. De voetbalfan reed op een scooter en werd geschept door een auto.



"Afgelopen vrijdag is fanatiek Feyenoord-supporter Kees van Sinten op 62-jarige leeftijd overleden na een noodlottig ongeval. Hij had één grote liefde, Feyenoord!", staat te lezen op de Facebookpagina FR-Fans.nl.



Oproep

In de reacties op het bericht ontstond het idee om tijdens de volgende wedstrijd in de Kuip 'You'll Never Walk Alone' te laten klinken. Die oproep wordt kort voor de thuiswedstijd na de winterstop op Facebook herhaald.