Tiësto benoemd tot ereburger van Breda: 'Wauw, ik ben heel erg vereerd!'

BREDA - Deejay Tiësto is vrijdagochtend benoemd tot ereburger van de stad Breda. Dat heeft burgemeester Paul Depla bekendgemaakt in het Glazen Huis in Breda. Tijs Verwest, zoals de echte naam van de bekende deejay luidt, reageerde verrast: "Wauw."

Tiësto is momenteel in het Amerikaanse Denver voor een optreden en werd door 3FM-deejay Domien Verschuuren gebeld vanuit het Glazen Huis.



Ambassadeur van de stad

Burgemeester Depla en wethouder Boaz Adank waren samen naar het Glazen Huis op de Grote Markt gekomen om de benoeming tot ereburger mede te delen. Volgens Depla is de deejay, die opgroeide in de wijk Tuinzigt, een 'echte ambassadeur van de stad'.



"Je hebt Breda op de kaart gezet", zei de burgemeester. Verder roemde hij Tiësto voor zijn inzet om van Breda 'the capital of deejays' te maken. De reactie van Verwest was veelzeggend: "Wauw, ik ben heel erg vereerd."



Tiësto begon zijn carrière als deejay in de bekende Bredase cafés De Graanbeurs en Spock. Wanneer Verwest het ereburgerschap persoonlijk in ontvangst komt nemen, is nog niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat dat gaat gebeuren tijdens een dancefeest of -festival in Breda.