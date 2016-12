Ongeloof na nieuw ontslag bij NAC: 'Club ontslaat bijna jaarlijks een trainer, een grote schande'

BREDA - Marinus Dijkhuizen werd donderdag ontslagen door NAC Breda. Het is zeker niet de eerste trainer die gedwongen moet vertrekken bij de voetbalclub die inmiddels ook bekend staat als trainerskerkhof. NAC-watcher Ronald Sträter vindt het ontslag 'niet onlogisch', het tijdstip van het ontslag is dat in zijn ogen wel. Technisch directeur Hans Smulders staat achter zijn moeilijke keuze. "We kijken naar de lange termijn."

"Marinus Dijkhuizen kreeg NAC vorig seizoen niet aan het voetballen en ook nu krijgt hij de boel niet aan de praat", zegt Sträter. "Dus wat dat betreft is het niet gek dat Dijkhuizen door NAC aan de kant is gezet. Het tijdstip is wat minder logisch. De verwachting was dat het aan het eind van het seizoen zou gebeuren, als zijn contact zou aflopen. NAC kon blijkbaar niet zo lang wachten."



'Lachertje van de voetbalwereld'

Dat NAC weer een trainer ontslaat is volgens Sträter ‘echt ongelofelijk’. “NAC is echt een trainerskerkhof. De club ontslaat bijna jaarlijks een trainer, dat is een grote schande. Dat kan natuurlijk niet. De voetbalwereld kijkt hier ook naar en iedereen is het er over eens: wat dit betreft is NAC al een paar jaar het lachertje van de voetbalwereld.”



Het is triest nieuws, zo denkt aanvoerder Robbie Haemhouts er ook over. "Ik vind het ook triest en teleurstellend. Je weet dat het aan de resultaten ligt. Die zijn teleurstellend geweest in de eerste helft van het seizoen. We moeten onszelf een spiegel voorhouden. Waar ligt het aan en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk verbeteren? We moeten na de winterstop anders voor de dag komen."





Het ontslag volgde niet na negatieve geluiden vanuit de spelersgroep. "Ik heb vanuit spelersgroep nog steeds geen aparte geluiden gehoord dat chemie weg was. Het is een keuze vanuit Hans en de directie", geeft Haemhouts aan. Hij vindt het niet vreemd dat het besluit genomen. "Als je kijkt naar de resultaten, die waren heel wisselvallig. En het spel was ook niet heel best. Er ging meer fout dan goed, daar moeten we eerlijk in zijn. Ik denk dat deze groep duidelijkheid nodig heeft. Dat is er misschien te weinig geweest, voor mijn gevoel."Smulders wijst vooral naar de ontwikkeling. "Marinus doet een heleboel dingen goed. Maar een aantal dingen die heel belangrijk zijn voor de ontwtikkeling van de speelwijze van de jonge groep, gaat wat minder. Dat heeft te maken met de resultaten die je ziet. Dan gaat het om de ontwikkeling van de speelwijze en dat die ontwikkeling ook bij individuele spelers achterblijft."De club zegt 'op korte termijn' een opvolger te willen presenteren. Volgens Sträter zijn er meerdere opties. In zijn ogen is Art Langeler van PSV een optie, terwijl ook de naam van Maurice Steijn (VVV-Venlo) valt. Ook een trainer van Manchester City, de Engelse club waar NAC een samenwerkingsverband mee heeft, is een optie. "Ik denk dat we het snel gaan horen.”Smulders heeft wel een lijstje met mogelijke opvolgers van Dijkhuizen. "Lijstjes zijn er altijd. Maar het gaat ook over haalbaarheid en beschikbaarheid. Een trainer van Manchester City? Nee. Wij zijn NAC, een club die een trainer moet hebben die het zelf aanstelt. We kijken wat het beste is voor NAC en kijken daarbij ook naar de lange termijn.”