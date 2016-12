Ook in hoger beroep 22 jaar cel voor moord op kickbokser Volkan Düzgün

DEN BOSCH - Pat R. uit Vught is vrijdag ook in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar celstraf voor de moord op Volkan Düzgün. Die straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie en ook aan de straf die hij eerder kreeg van de rechter in Den Bosch. R heeft altijd ontkend dat hij de Veghelse kickbokser heeft vermoord, maar volgens zowel de rechter als het gerechtshof is er voldoende bewijs voor. Zij spreken van een 'huurmoord'.

In opgenomen gesprekken zegt R. tegen een vriend dat hij Düzgün heeft vermoord. Uit die gesprekken zou blijken dat hij 'heel veel geld' heeft gekregen voor de moord. Hij is volgens het hof heel planmatig te werk gegaan. Hij heeft in de buurt van het huis van Düzgün staan wachten tot hij thuis zou komen. Daarna heeft hij zijn slachtoffer van achteren in het hoofd geschoten.



Op korte afstand beschoten

Düzgün werd 13 juli 2013 dood gevonden op de oprit van zijn huis in Veghel. Hij bleek door zes kogels op korte afstand te zijn beschoten. Eén kogel trof zijn hoofd en was dodelijk.



Het hof spreekt van een 'koelbloedige liquidatie' en heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de moord midden in een woonwijk plaatsvond.



Drugsbezit en drugshandel

R maakte steeds gebruik van zijn zwijgrecht. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt hem behalve voor de moord ook voor drugsbezit en drugshandel.