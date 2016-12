Aansluiten in de rij, A58 tussen Moergestel en Oirschot staat in file top 10

MOERGESTEL - Automobilisten stonden het afgelopen jaar vaak vast op de A58 tussen Moergestel en Oirschot. Dit stuk van de snelweg staat op nummer zeven in de file top tien van de ANWB. Die lijst werd vrijdag bekendgemaakt.

Het gedeelte van de A58 staat zelfs een plek hoger als gekeken wordt naar de files in de ochtendspits. Het opvallende is dat de snelweg tussen Moergestel en Oirschot niet terugkomt in het lijstje van de avond.



N-wegen ook druk

Ook op Brabantse N-wegen was het vaak aansluiten in de rij. De N65 tussen Helvoirt en Cromvoirt staat op nummer acht. Een plaatsje lager is gereserveerd voor de N279 bij Veghel. Het is voor het eerst dat de ANWB deze cijfers ook mee heeft genomen in het overzicht.



Het was de afgelopen jaren sowieso drukker op de weg vergeleken met 2015. De filezwaarte is met twaalf procent toegenomen in Nederland. Dit komt volgens de ANWB vanwege de economische groei.