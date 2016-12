Dag na de brand in Breda: het stinkt nog een beetje in de buurt van De Faam

BREDA - Een dag na de verwoestende brand in de Faamfabriek in Breda stinkt het nog steeds een klein beetje in de buurt. Donderdag brandde een deel van de voormalige snoepfabriek uit.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Vanwege de rookontwikkeling werden in de omgeving van de brand enkele scholen, een bedrijf en een moskee ontruimd. Vrijdag kan iedereen gewoon weer naar school, werk of moskee.



Het ruikt aangebrand

Buurtbewoners maken zich vrijdagochtend weinig zorgen over de brand. Zo af en toe ruikt het alsof iemand iets heeft laten verbranden in de oven, maar verder is het op straat prima uit te houden.



Alleen skelet staat nog overeind

De ravage die de brand veroorzaakte, is vrijdag goed te zien. Van de hal die is afgebrand, is staat alleen het skelet nog. De brand in de voormalige fabriek brak donderdag rond halftien uit bij een paintballcentrum dat in het gebouw is gevestigd.



Het oudste deel van het gebouw liep weinig schade op . De later aangebouwde opslagloodsen zijn grotendeels door de brand verwoest. Rond halfdrie donderdagmiddag gaf de brandweer het sein brand meester.