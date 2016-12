Jongen valt van vestingwal in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch is vrijdag een jongen van de vestingwal gevallen in de Singelgracht aan de Zuidwal (Oranjebastion). De jongen is ongedeerd maar moest wel door de brandweer met een bootje uit het water worden gehaald.

Volgens een ooggetuige was de jongen aan het rennen en had hij niet door dat de vestingwal ophield. Hij is gecontroleerd in de ambulance.



Mogelijk is de jongen een student van het Koning Willem I college. Een aantal studenten zou rondlopen in de stad om opdrachten te doen.