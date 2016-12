Schattig! Puppy's van zeldzaam ras geboren in Oirschot

OIRSCHOT - Het schattigheidsgehalte is behoorlijk hoog in Oirschot. Daar is donderdag namelijk een nest puppy's geboren. Niet zo maar puppy's, het gaat om een zeldzaam ras: de Curly Coated Retriever.

De naam zegt het al, dit zijn retrievers met krulletjes. In Nederland zijn hier maar ongeveer honderdvijftig van.



Trotse eigenaar Hans Leduc snapt niet zo goed waarom het ras zeldzaam is: "Ik denk dat het ras gewoon niet zo bekend is. Het is niet per se moeilijk om met deze soort te fokken."



Elf puppy's heeft moeder Ruth het leven geschonken. Drie bruine en acht zwarte. Ze ging hiervoor op vakantie naar Zweden waar ze niet geheel toevallig een reu van hetzelfde ras ontmoette. "Het was nog best lastig om een goede combinatie te vinden", vertelt Hans. "Over de hele wereld zijn er maar tweeduizend van."Hans heeft het ras al veertien jaar en met Ruth won hij veel hondenshows. "Ze heeft veel prijzen binnengehaald en daarom dachten we dat het misschien wel leuk was om er een nestje van te krijgen. Dit is de eerste keer dat we puppy's hebben."De meeste puppy's worden uiteindelijk verkocht, maar dat ze zeldzaam zijn betekent niet gelijk dat ze zeer prijzig zijn. "Een puppie kost ongeveer duizend euro. Voor een echte rashond is dat niet heel duur."