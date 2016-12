Merwedebrug vrijdagnacht weer open voor vrachtverkeer, werkzaamheden zijn afgerond

WERKENDAM - De Merwedebrug wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag niet afgesloten. Donderdagnacht was de brug wel even dicht voor vrachtverkeer, omdat bouten moesten worden aangedraaid. Tijdens dat aandraaien mocht de brug niet zwaar belast worden. Daarom mochten er tot zes uur vrijdagochtend geen vrachtwagens en bussen zwaarder dan 3,5 ton overheen.

Er werd rekening mee gehouden dat de brug vanwege deze werkzaamheden ook wellicht ook vrijdagnacht zou moeten worden afgesloten, maar de werkzaamheden waren snel afgerond.



Nadat er haarscheurtjes ontdekt waren in de Merwedebrug, zijn de belangrijkste 24 verbindingen van de brug verstevigd met stalen platen.