Tranen vloeien rijkelijk bij afscheid gemeente Schijndel

SCHIJNDEL - Er is niet één traanloze bijeenkomst geweest deze week bij het afscheid nemen van de zelfstandige gemeente Schijndel, zegt CDA-wethouder Bart Claassen. Nog ruim één week en dan houdt Schijndel op te bestaan als gemeente om op te gaan in Meierijstad, samen met Veghel en Sint-Oedenrode.

Bij het traject van de oude tramrails, dwars door het centrum van Schijndel is vrijdag een plaquette geplaatst met daarop het wapen van Schijndel. De gemeente bestond zelfstandig van 1309 tot 2016. Meerdere plaquettes op de voormalige tramrails ,moeten een beeld geven van de historie van de gemeente. Over een paar weken komt hier nog het wapen van de nieuwe fusiegemeente Meierijstad bij.



Dubbel gevoel

"Wij hebben er ergens een dubbel gevoel bij, maar wij hebben met open ogen en gezond verstand gekozen voor deze fusie", zegt burgemeester Jetty Eugster. Zij vindt de plaquette met het wapen van Schijndel een prachtig aandenken aan de gemeente.



De heemkundekring in Schijndel zal de zelfstandige gemeente missen, zegt secretaris Jan Aalders: "Wij hadden veel contacten en liepen vaak binnen. Straks moeten wij naar Veghel". Eén troost is er wel: de heemkundekring is betrokken bij het ontwerp van het wapen van de nieuwe gemeente Meierijstad. Op 31 december valt definitief het doek voor de gemeente Schijndel.