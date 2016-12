Zo bak je de ultieme kersttaart zonder stress!

KAATSHEUVEL - Wat is de ultieme kersttaart? Als je dit aan Francis Kuijk uit Kaatsheuvel vraagt, hoeft ze daar niet lang over na te denken. “Dat is een Lamington Christmas Cake”, glundert ze. Waarom we dit aan Francis vragen? We kennen haar natuurlijk als de net-niet-winnaar - en publiekslieveling - van het laatste seizoen van Heel Holland Bakt.

Ze ging er niet met de titel vandoor, maar Francis' deelname aan het populaire televisieprogramma heeft haar geen windeieren gelegd. Eind oktober werd de finale uitgezonden en sindsdien is haar agenda overvol.



Francis geeft regelmatig workshops bij Lauwers Keukens in Kaatsheuvel en reist heel het land door om kookdemonstraties te geven. Daarnaast werkt ze ook nog eens 26 uur in de week bij DSM en runt ze een gezin met kinderen en kleinkinderen. Maar klagen hoor je haar niet. “Ik maak de leukste dingen mee en wat is er mooier dan op deze manier met je passie bezig te mogen zijn?”



Maar goed, je bent gaan lezen om erachter te komen hoe er deze kerst een schitterende taart op tafel komt te staan. De Lamington Christmas Cake. Een Lamington? Dat is een typische Australische cake met een laag chocolade met kokosrasp erover. Francis komt namelijk uit Australië.Voor de kerst heeft ze de cake een speciale twist gegeven. “Het is een ronde cake met drie lagen, gevuld met slagroom en er bovenop een krans van verse vruchten”, legt de fanatieke bakster uit.Het volledige recept van de Lamington Christmas Cake is hier te lezen. Je doet er ongeveer één tot twee uur over om de taart te maken. Ligt eraan hoeveel bakervaring je hebt.Volgens Francis is het ideale taart om te maken met kerst. “Je kan hem namelijk makkelijk een dag van tevoren klaarmaken, zodat je tijdens de kerst niet uren in de keuken hoeft te staan.”Gouden tip van Francis: “Het beslag voor de biscuit is goed als je er met een spatel een achtje in kan tekenen dat even blijft staan.” Verder is het aan te raden het recept heel precies te volgen. “Ik heb er twee jaar over gedaan om de verhoudingen van de ingrediënten voor de biscuit goed te krijgen”, legt de Kaatsheuvelse uit.Maar waar haal je in december lekkere verse aardbeien voor op de taart? "Ik koop ze gewoon in de supermarkt. Dat doe ik eigenlijk met al mijn ingrediënten voor de workshops", legt Francis uit. "Dan kan iedereen thuis ook makkelijk aan de slag."Om het nog eenvoudiger te maken: hieronder kun je realtime meekijken hoe Francis haar Lamington Christmas Cake bakt: